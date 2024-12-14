Фидан: посольство Турции в Сирии возобновит работу после 12-летнего перерыва

Посольство Турции в Сирии возобновит в субботу, 14 декабря, работу после 12-летнего перерыва. С соответствующим заявлением выступил в эфире телевизионного канала NTV Хакан Фидан, руководитель турецкого министерства иностранных дел.
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