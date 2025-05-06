Россиян предупредили об опасности частого употребления шашлыка

Диетолог Антонина Стародубова напомнила о правилах приготовления блюда Регулярное избыточное потребление жирных сортов мяса и птицы, включая шашлык, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей, сообщила РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.
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