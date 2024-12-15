В Киеве раскрыли судьбу Зеленского: готовится эвакуация

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что британские спецслужбы готовятся эвакуировать Владимира Зеленского и его окружение из Украины в критический для страны момент.
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