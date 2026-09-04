В Орле самые высокие зарплаты у финансистов и страховщиков

Зарплата финансистов и страховщиков в Орле в июне составила 100 842 рубля, в два раза больше, чем у работников гостиниц и общепита.
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