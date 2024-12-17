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Ученые разработали анализ крови для повышения эффективности лечения рака

Ученые разработали анализ крови для повышения эффективности лечения рака

Ученые из Королевского королевского технологического университета и Института Доэрти (Австралия) разработали новый анализ крови, который может помочь выявить онкологических больных и сделать их лечение более безопасным и эффективным.

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