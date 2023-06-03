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Bild: немцы резко осудили Шольца за эскалацию украинского конфликта

Bild: немцы резко осудили Шольца за эскалацию украинского конфликта

Global Look Press | IMAGO/www.imago-images.de Группа немцев публично осудила канцлера ФРГ Олафа Шольца за эскалацию боевых действий на Украине во время фестиваля СДПГ в городе Фалькезе.

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