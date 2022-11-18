Японский премьер рассказал, где упала межконтинентальная ракета КНДР

Баллистическая, предположительно межконтинентальная ракета, выпущенная Северной Кореей, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии неподалеку от острова Хоккайдо, заявил в пятницу, 18 ноября, японский премьер-министр Фумио Кисида.