Вечерняя Москва

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Японский премьер рассказал, где упала межконтинентальная ракета КНДР

Японский премьер рассказал, где упала межконтинентальная ракета КНДР

Баллистическая, предположительно межконтинентальная ракета, выпущенная Северной Кореей, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии неподалеку от острова Хоккайдо, заявил в пятницу, 18 ноября, японский премьер-министр Фумио Кисида.

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