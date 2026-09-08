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Генменеджер «Детройта» из MLB Гринберг отказался от этой должности в «Ред Уингс». Он был одним из основных кандидатов (Эллиотт Фридман)

Генеральный менеджер клуба MLB «Детройт Тайгерс» Джефф Гринберг отказался от этой должности в «Ред Уингс», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман .

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