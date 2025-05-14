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Сделано в России: представлен уникальный БПЛА нового поколения

Инженеры создали уникальный модульный беспилотник, способный выполнять различные задачи простым переключением модулейМосковский авиационный институт представил инновационный беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, не имеющий аналогов в мире.

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