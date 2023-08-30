Военное обозрение

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Армия США хочет использовать роботов-собак в качестве носителей нового стрелкового оружия

Армия США хочет использовать роботов-собак в качестве носителей нового стрелкового оружия

Бхаванджот Сингх, старший научно-технический менеджер американского армейского командования по развитию боевых возможностей (DEVCOM), впервые упомянул о возможном оснащении четырехногого беспилотного наземного транспортного средства Vision 60 (Q-UGV) производства Ghost Robotics армейской винтовкой Next Generation Squad Weapon.

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