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Закон и Порядок

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Партия «Гражданская инициатива» планирует пройти по Москве «маршем памяти»

Партия «Гражданская инициатива» планирует пройти по Москве «маршем памяти»

На фоне известного события, касаемого теперь уже бывшего «главного российского оппозиционера», явно консультировавшегося Западом, чья вдова уже заявила о том, что «подхватила знамя борьбы» и призвала встать с ней «плечом к плечу», в России некоторые пытаются заявить о себе как о серьёзной политической силе.

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Комментарии
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Андрей
запретить и партию и марш.
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21 час.

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