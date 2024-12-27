Офис ВТБ «легкого» формата открылся в городе Болотное Новосибирской области

Это второй офис ВТБ нового «лёгкого» формата открытый в районном центре Новосибирской области. Следуя концепции шаговой доступности, офис открыли в центральной части городского поселения в непосредственной близости от районной администрации и дома культуры.
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