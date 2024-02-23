ФБР арестовала информатора, который рассказал о коррупции Байдена

Andrew Harnik/AP/TASS Федеральное бюро расследований арестовало своего бывшего информатора Александра Смирнова, который рассказал о коррупционных схемах семьи действующего президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
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