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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Находились два месяца в окружении. История спасения солдат под Курском

Солдатам ВС РФ понадобилось два месяца, чтобы выбраться из окружения в Курской области. В августе они оказались в захваченном районе, и спустя два месяца, находясь в глубоком тылу украинских войск, сумели осуществить побег и выжить, сообщил РИА Новости военнослужащий Максим Андреев.

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