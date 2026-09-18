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Сайлауның беренче көнендә Татарстанда сайлаучыларның 36,8 проценты тавыш биргән

Сайлауның беренче көнендә Татарстанда сайлаучыларның 36,8 проценты тавыш биргән

Татарстанда РФ Федераль Җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлауның беренче көнендә сайлаучыларның 36,8 проценты тавыш биргән.

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