"Только в зале суда приходят в себя": раскрыта судьба жертв мошенников

Завлабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются те, кого мошенники толкнули на противоправные действия .
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