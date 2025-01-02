Avia.pro - СМИ Что ни день, то новый сценарий для триллера из жизни петербургских улиц. На этот раз сюжет захватил всех: в лифте, на фоне звуков службы доставки, разгорелась настоящая драма с укусами, воплями и ошарашенными взглядами.
В Питере защитница гастарбайтера чуть не откусила русской девушке нос из-за шутки над приезжим
Комментарии
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Дмитрий Gold
Безобидная шутка, наблюдал в парке, толпа подростков построилась в колонну и маршем прошла мимо охранников, с песней "Ох рано встаёт охрана" охранники поржали как лошади и никакого конфликта👍
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16 час.
ИН
Ирина Некрасова
Человек, который не в состоянии при любых обстоятельствах держать себя в руках и не агрессировать, пуская в ход зубы или оружие, должен ставиться на учет в психдиспансер. Он потенциально опасен для окружающих. Понятно, что таких неадекватов тьма тьмущая, но это явление нельзя игнорировать: чревато неизбежными преступлениями.
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15 час.
Валерий Кривошеев
А кто эту самую обстановку накалил? Наши доблестные СМИ! И уж точно с подачи украинского ЦИПСО. На обывателя обрушилось сотни статей, какие хреновые таджики, узбеки, киргизы, сербы, поляки, американцы, англичане и далее по списку. Осталась хоть одна не охваченная национальность? Нет. Все херовые! Клиника какая-то!
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2 час.
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