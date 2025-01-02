В Питере защитница гастарбайтера чуть не откусила русской девушке нос из-за шутки над приезжим

Дмитрий Gold Безобидная шутка, наблюдал в парке, толпа подростков построилась в колонну и маршем прошла мимо охранников, с песней "Ох рано встаёт охрана" охранники поржали как лошади и никакого конфликта👍

ИН Ирина Некрасова Человек, который не в состоянии при любых обстоятельствах держать себя в руках и не агрессировать, пуская в ход зубы или оружие, должен ставиться на учет в психдиспансер. Он потенциально опасен для окружающих. Понятно, что таких неадекватов тьма тьмущая, но это явление нельзя игнорировать: чревато неизбежными преступлениями.