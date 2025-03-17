Не Финский, а Русский: Запад стирает русские названия с карты. Путин задал вопрос

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Комментарии
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Константин Самарин
Всё это на уровне болтовни. Ни кто топономику менять не станет.
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17 час.
Владимир Соловьев
&quot;Запад стирает русские названия с карты.&quot; ЗАПАД САМ СЕБЯ СТИРАЕТ С КАРТЫ МИРА!
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1 час.
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