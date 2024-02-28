Дмитрий Чернышенко на Выставке "Россия" принял участие в открытии девяти спортивных объектов в регионах

На Международной выставке-форуме "Россия" заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин и Министр спорта РФ Олег Матыцин открыли девять спортивных объектов, созданных в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» Национального проекта «Демография».
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