НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Рәдиф Җамалетдинов: Башлаганда шикләндек, ә бүген республиканың ике каналы белән эшлибез

Рәдиф Җамалетдинов: Башлаганда шикләндек, ә бүген республиканың ике каналы белән эшлибез

Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә дипломнар тапшыру тантанасында КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов «Гамәли филология: татар теле һәм әдәбияты, журналистика» программасының биш еллык эшенә йомгак ясады һәм чыгарылыш курс укучыларын тормышларында мөһим этап башлану белән котлады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии