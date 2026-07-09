Рәдиф Җамалетдинов: Башлаганда шикләндек, ә бүген республиканың ике каналы белән эшлибез

Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә дипломнар тапшыру тантанасында КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов «Гамәли филология: татар теле һәм әдәбияты, журналистика» программасының биш еллык эшенә йомгак ясады һәм чыгарылыш курс укучыларын тормышларында мөһим этап башлану белән котлады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии