🔥В Сакском районе горит коттедж. Движение вблизи села Прибрежное перекрыто «В связи с возгоранием коттеджа в с.
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🔥В Сакском районе горит коттедж. Движение вблизи села Прибрежное перекрыто «В связи с возгоранием коттеджа в с.