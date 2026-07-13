Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Держим ситуацию на контроле»: Денис Пушилин об освобождении Константиновки и безопасности на дорогах Донбасса

«Держим ситуацию на контроле»: Денис Пушилин об освобождении Константиновки и безопасности на дорогах Донбасса

О том, что сейчас происходит в Константиновке и других населенных пунктах, занятых Армией России, как идет поиск укрывшихся боевиков и что ждет автобусные рейсы в Россию, рассказал в интервью «Парламентской газете» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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