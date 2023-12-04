В РФ предложили изменить требования к здоровью для военной службы

Минобороны России предложило изменить требования к здоровью для военной службы. В ведомстве заявили о необходимости совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, пишет ТАСС.
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