В РФ предложили изменить требования к здоровью для военной службы

Минобороны России предложило изменить требования к здоровью для военной службы. В ведомстве заявили о необходимости совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, пишет ТАСС.