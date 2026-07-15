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test mazurok

2 подписчика

⚡️ Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым ☝️Сохраняйте спокойствие. Доверяйте официальным источникам информации! ГУ МЧС России по Крыму 📲Следите за оповещениями в канале: https://max.

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