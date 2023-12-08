Госдума запретила банкам взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ с некоторых категорий граждан

Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон, которым запретила банкам и платежным агентам взимать комиссию с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при оплате коммунальных услуг.
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