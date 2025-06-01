Отец абсолютного чемпиона по боксу передал астраханским тренерам уникальные записи

Таким образом было исполнено пожелание отца прославленного спортсмена. Тренерский штаб Астраханской спортивной школы олимпийского резерва имени Кузнецова благодаря взаимодействию региональной федерации бокса и местных казаков получили в безвозмездное пользование полный архив с уникальными видеоматериалами тренировок абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.
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