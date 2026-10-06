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ВСС совместно с ЦБ ведет работу по совершенствованию ДСЖ

ВСС совместно с ЦБ ведет работу по совершенствованию ДСЖ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) совместно с Банком России ведет работу по совершенствованию долевого страхования жизни (ДСЖ), в частности, уже некоторое время обсуждается вопрос о едином платёжном агенте вместе с темой единого налогового агента, сообщил вице-президент ВСС Глеб Яковлев.

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