ВСС совместно с ЦБ ведет работу по совершенствованию ДСЖ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) совместно с Банком России ведет работу по совершенствованию долевого страхования жизни (ДСЖ), в частности, уже некоторое время обсуждается вопрос о едином платёжном агенте вместе с темой единого налогового агента, сообщил вице-президент ВСС Глеб Яковлев.