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Тульские новости

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Вдоль тульских дорог опилят деревья за 15 миллионов рублей

Вдоль тульских дорог опилят деревья за 15 миллионов рублей

Определен подрядчик, который займется выполнением работ по удалению, опиловке деревьев в границах полос отвода автодорог общего пользования и остальных участков дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тульской области.

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