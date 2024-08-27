Вдоль тульских дорог опилят деревья за 15 миллионов рублей

Определен подрядчик, который займется выполнением работ по удалению, опиловке деревьев в границах полос отвода автодорог общего пользования и остальных участков дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тульской области.
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