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ТАСС

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Южная группировка за сутки уничтожила 17 пунктов управления дронами ВСУ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 17 пунктов управления беспилотной авиацией, 31 наземный робототехнический комплекс и 3 терминала спутниковой связи Starlink.

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