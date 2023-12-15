В России разрабатывают мобильный ракетный комплекс на смену «Ярсу»

В России разрабатывают новый мобильный ракетный комплекс стратегического назначения на смену «Ярсу». Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
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