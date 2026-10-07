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На сколько стал дороже бензин по регионам за неделю 29.09–05.10.2026

На сколько стал дороже бензин по регионам за неделю 29.09–05.10.2026

На сколько подорожал бензин за неделю с 29 сентября по 5 октября 2026 года: данные Росстата, цены по регионам, стабилизация рынка и прогнозы экспертов.

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