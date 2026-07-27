Русский Колоколъ В краснодарском ЖК "Самолет" двое мужчин восточной внешности выслеживают школьниц, пристально рассматривают их, бегают за ними и поджидают у входа в кафе.
В Краснодаре два мигранта 3 дня выслеживали школьниц
Комментарии
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rafinad
НУ ТЫ И 3,14ДОР
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1 м.
Геннадий Сытник
Ты тоже видел ВВП за пультом паровоза? А ты само что сделало для усмирения черножопых? Видосик снял, в тырнет выложил? Или как обычно язык в жопу!
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1 м.
Александр Штам
Всех по своим домам ! Создали проблему, а теперь героически преодолеваем -....
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1 м.
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