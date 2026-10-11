В Германии призвали заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру Трампа

Заместитель председателя парламентской фракции «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW) в земле Саксония-Анхальт Клаудия Виттиг выступила за заключение с Россией «дизельной сделки» по примеру президента США Дональда Трампа.
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