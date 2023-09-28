Аргентинская нефтяная компания начнет майнинг криптовалюты с использованием попутного газа

Аргентинская нефтяная компания начнет добычу криптовалюты с использованием попутного газа. Нефтяная компания Tecpetrol с главным офисом в Буэнос-Айресе решила преобразовать избыточный газ в энергию для добычи криптовалюты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии