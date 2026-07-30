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Аргументы недели

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Терапевт Хан назвал жир на талии фактором риска диабета и болезней сердца

Терапевт Хан назвал жир на талии фактором риска диабета и болезней сердца

Врач общей практики Амир Хан предупредил, что избыточные жировые отложения в области талии свидетельствуют о накоплении висцерального жира.

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