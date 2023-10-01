Певица Варвара Убель: "Когда узнала о своём диагнозе, обрадовалась"

Мы встретились в Чите на II фестивале музыки имени Олега Лундстрема. Первое впечатление: "Это и есть та самая девчонка из телика с мощным голосом? И где он прячется в таком хрупком теле?" Невысокая, с выпирающими скулами и детским взглядом.