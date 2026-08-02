Почему Польша понизила градус антироссийской истерии

Польша пришла к выводу, что украинская война несет больше издержек, чем выгод, как в первые годы. Об этом в беседе журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент .