Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

С начала октября в России вступили в силу обновленные правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Наталья Казанцева, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления, в разговоре с «Прайм» поделилась советами для граждан, которые хотят избежать лишних расходов.
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