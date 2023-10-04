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Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

С начала октября в России вступили в силу обновленные правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Наталья Казанцева, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления,  в разговоре с «Прайм» поделилась советами для граждан, которые хотят избежать лишних расходов.

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