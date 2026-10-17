БлокнотРУ Грузинские политики отметили усиливающееся присутствие Турции в Аджарии, когда захватывается бизнес, идет подкуп местной власти, что начинает настораживать.
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Грузия только сейчас прозрела на счёт Турции ...хаха.... а ведь как против России быковала то...нах вы там сдались кому ? без военной мощи против Турции вас кроме России никто не спасёт.... идиотыыыы
Националистические настроения очень сильны в Грузии, как и в Закавказье. Кто-то "играет на них" и разжигает противостояние.
Эрдоган же номинально демонстрирует для своих граждан интерес, когда в 2016 году сказал: «В сферу наших интересов входят Ирак, Сирия, Ливия, Крым, Карабах, Азербайджан, Босния и другие братские регионы».
А в ноябре 2021 года он встретился с лидером турецких националистов, который преподнёс ему подарок – карту «турецкого мира». В Турции прошёл 8-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств – Тюркского совета.
В отношениях с Грузией можно отметить только "проникновение бизнеса", но не дестабилизация границ с использованием военной силы.
У грузин единственный выход из этой ситуации, стать частью России, как автономия. Иначе турки всю ее приберут к рукам, и ни какая Европа не поможет.
Грузии нужно оказать помощь!