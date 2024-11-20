В Крыму задержали агентов СБУ, подорвавших автомобиль офицера Валерия Транковского

Задержаны двое жителей Крыма, совершивших по заданию СБУ подрыв автомобиля в Севастополе, в результате чего погиб начштаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ капитан 1 ранга Валерий Транковский.
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