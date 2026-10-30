Две каски времен Первой мировой войны из Пензенского областного краеведческого музея. Фотография автора «…и приставили к каждому слону по тысяче мужей в железных кольчугах и с медными шлемами на головах…»Первая книга Маккавейская, 6:35 Из истории доспехов и оружия.