Демко лидирует на довыборах вратарей на Матч звезд НХЛ. Бобровский – 2-й, Георгиев – 4-й

Первые 32 игрока, которые примут участие в звездном уик-энде в Торонто, были определены лигой. В список были включены представители от каждого из 32 клубов НХЛ (некоторые игроки уже успели получить травмы и их участие в мероприятии под вопросом).
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