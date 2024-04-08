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Военное обозрение

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Добровольцы Росгвардии получат те же льготы, что и добровольцы Минобороны РФ

Добровольцы Росгвардии получат те же льготы, что и добровольцы Минобороны РФ

Согласно постановлению правительства России, граждане, вступившие в добровольческие формирования войск национальной гвардии России (Росгвардия), будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны РФ.

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