Добровольцы Росгвардии получат те же льготы, что и добровольцы Минобороны РФ

Согласно постановлению правительства России, граждане, вступившие в добровольческие формирования войск национальной гвардии России (Росгвардия), будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны РФ.
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