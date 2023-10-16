СК России завёл дело по факту ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Управление Следственного комитета России по Приморскому краю возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и предоставлении небезопасных услуг по факту ДТП с туристическим автобусом, где находились 48 человек.
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