Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Пошлины США для Канады в марте могут вырасти до 50%

Пошлины для Канады будут кумулятивными, сообщает CBC News со ссылкой на заявление Белого дома. Если предположить, что США в следующем месяце ввели бы все тарифы, которыми они угрожают, они бы никак не сложились в одну астрономическую сумму, верно? Неверно, утверждает администрация президента США Дональда Трампа.

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