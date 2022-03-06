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На Украине задержали по подозрению в госизмене помощника депутата

На Украине задержали по подозрению в госизмене помощника депутата

РИА «Новости»/Depositphotos Генпрокуратура Украины задержала помощника депутата, подозреваемого в передаче данных ФСБ В генеральной прокуратуре Украины сообщили о задержании подозреваемого в государственной измене помощника депутата Верховной рады.

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