На Украине задержали по подозрению в госизмене помощника депутата

РИА «Новости»/Depositphotos Генпрокуратура Украины задержала помощника депутата, подозреваемого в передаче данных ФСБ В генеральной прокуратуре Украины сообщили о задержании подозреваемого в государственной измене помощника депутата Верховной рады.
РИА «Новости»/Depositphotos Генпрокуратура Украины задержала помощника депутата, подозреваемого в передаче данных ФСБ В генеральной прокуратуре Украины сообщили о задержании подозреваемого в государственной измене помощника депутата Верховной рады.
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