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Царьград

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Кого боится Зеленский? Авторитетный ответ полковника: "Если выйдет на свободу"

Кого боится Зеленский? Авторитетный ответ полковника: "Если выйдет на свободу"

Отставной полковник назвал фамилию, кого на самом деле боится Зеленский. Он уверен, что это не Трамп или Путин – это олигарх, упрятанный за решётку лишь с одной целью – чтобы замолчал.

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