«О мирных переговорах не слышали»: армия России наступает широким фронтом в Харьковской области

Американское издание Reuters на днях писала инсайдерскую информацию, якобы США предлагает в рамках мирного соглашения, передать Украине освобожденные от ВСУ территории Харьковской области (речь в частности идет о пригородах Купянска).
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