Красноярка без прав дрифтила по городу и лишилась машины

Красноярка без прав гоняла по городу на «Ладе Приоре». Она около месяца безнаказанно дрифтила по улицам ночного Красноярска и на острове Татышев: выезжала на встречку, играла в змейку, совершала различные опасные маневры.
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