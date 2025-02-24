Над четырьмя регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА

В ночь на 24 февраля силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 16 беспилотников было перехвачено над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской и ещё один — над Крымом.
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